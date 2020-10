Quel montant Google paie-t-elle à Apple pour s'installer comme moteur de recherche par défaut sur iPhone ?

Le New York Times a mis la main sur des documents qui concerneraient l'accord noué entre Apple et Google pour faire du moteur de recherche américain celui par défaut sur l'iPhone, et les sommes sont vertigineuses.

Réussit à installer ses services par défaut sur un des smartphones les plus populaires au monde, même s'il est un concurrent dans d'autres domaines, cela peut rapporter gros. Google en est conscient et c'est ainsi que la marque a noué un accord il y a quelques années avec Apple un de ses principaux concurrents.

Google a ainsi sorti son chéquier pour installer son propre moteur de recherche comme celui par défaut au coeur d'iOS et donc sur iPhone et iPad, des articles ultra populaires et qui permettent au groupe de générer une grande partie de son chiffre d'affaires.

Le New York Times évoque ainsi un accord situé entre 8 et 12 milliards de dollars par an versés à Apple par Google. Et ces montants sont en évolution constante puisque toujours selon le journal, en 2014 Google n'aurait versé qu'un milliard de dollars à Apple.

Pour Apple, cela représente des revenus significatifs, entre 14 et 21% de ses bénéfices annuels. Pour Google, il s'agit d'assoir un peu plus sa domination sur le marché de la recherche web : avec plusieurs centaines de millions d'iPhone utilisés chaque jour, la marque a tout intérêt à s'imposer par défaut auprès des utilisateurs.

Reste que cet arrangement est désormais menacé par le département de Justice américain qui se penche sur la situation antitrust de Google.