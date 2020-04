Bon plan : le moniteur d'ordinateur Lepow Z1 à 157 € seulement

Le bon plan du jour concerne le moniteur d'ordinateur Z1 de la marque Lepow qui voit actuellement son prix baisser. Le Z1 de Lepow a une résolution de 1920x1080 px sur une surface visuelle de 344,16 x 194,59 mm avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Les dimensions globales du produit sont de 36,83 x 22,35 x 0,86 cm pour un poids de 2,1 kg. Il est donc relativement léger et son ergonomie le rend très maniable. Ce moniteur est compatible dans la majorité des cas avec les smartphones Huawei et Samsung, mais également les ordinateurs HP, Dell, Asus, Lenovo, Apple et bien d'autres.

Vous pourrez retrouver le moniteur d'ordinateur Z1 de Lepow à 157 € seulement chez Gearbest au lieu de 195 € grâce au coupon de réduction GBCNMZ115.

Lepow Z1 Code promo: GBCNMZ115 Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant les TOP promotions de cette fin de semaine ou encore l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X1 à prix cassé ainsi qu’Alfawise U50, Anycubic, ..