Bon plan : l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X1 à prix cassé ainsi qu’Alfawise U50, Anycubic, ..

Le bon plan concerne la marque Artillery qui révolutionne quelque peu le marché avec une imprimante FDM proposant des prestations haut de gamme pour un prix réduit avec la Sidewinder X1.

Cette imprimante possède un châssis all in one, un écran tactile couleur, direct drive, un montant aluminium surdimensionné pour plus de stabilité, drivers TMC 2208, un volume d'impression de 300x300x400 mm, fonctionnement 24 volts...

La Sidewinder dispose d'une synchronisation des deux axes Z pour éviter les décalages de hauteur de la potence, elle embarque une configuration directe drive avec extrudeur Titan et tête V6. En bonus, on trouvera une LED permettant d'éclairer la zone d'impression.

Elle est également livrée avec un plateau en verre type Ultrabase et propose un détecteur de fin de filament, une reprise d'impression en cas de coupure, des coupleurs Z brevetés ainsi que des capteurs optiques (et non à lamelles).

L'imprimante 3D Artillery Sidewinder X1 est livrée montée à 95% à seulement 351 € au lieu de 527 € chez Gearbest avec la livraison gratuite depuis la France.

Mais ce n'est pas la seule imprimante à être en promotion sur Gearbest :

Orthur Laser Master Code promo: Vente flash Quantité: 200

Alfawise U50 Code promo: ZWEEU4DI8J Quantité: 200

SparMarker Code promo: SPARKMAKER1 Quantité: 200

Alfawise U30 Pro Code promo: vente flash Quantité: 100

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

