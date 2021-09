Montres connectées en promotion : soyez toujours à l'heure avec notre sélection !

La montre, depuis sa création, a toujours été un accessoire quasi indispensable. Aujourd’hui avec la technologie, elle est devenue incontournable. Voici une sélection de montres et de bracelets connectés à petit prix.

Commençons avec le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 qui offre un affichage couleur AMOLED de 1,56". Il peut suivre votre activité quotidienne, mais aussi fournir des données lors de sessions sportives grâce à ses 30 modes intégrés. De plus, le bracelet est étanche (5 ATM) ce qui permet de faire de la natation par exemple.

Le Mi Band 6 est équipé d’un cardiofréquencemètre optique capable de mesurer votre rythme cardiaque en continu, mais aussi de prendre la mesure d’oxymétrie (SpO2). De plus, il possède un revêtement antibactérien pour éviter les contaminations par les germes. Sa batterie vous permet de tenir 14 jours avec un système de charge magnétique.

Le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 est au prix réduit de 40 € au lieu de 50 € avec la livraison gratuite sur Amazon.



Passons à la montre Huawei Watch GT 2 qui est composée d’un boîtier arrondi incluant un écran OLED de 1,2", elle présente l’aspect d’une montre mécanique traditionnelle, le tout avec de belles finitions. Sur l’arrière, on observe la présence de capteurs dont un cardiofréquencemètre. La montre permet des activités aquatiques peu profondes grâce à sa certification 5 ATM.

Elle est équipée d’une batterie de 455 mAh offrant une très belle endurance. De plus, la montre est capable de tenir plus de 7 jours avec une utilisation intensive et elle est totalement rechargée en un peu moins d’une heure.

La montre connectée Huawei Watch GT 2 est au prix de 119 € au lieu de 199 € avec la livraison gratuite sur le site d’Amazon.



Finissons avec la Amazfit GTR 2e qui est dotée d’un grand boîtier en aluminium pour un poids léger de 25,5 g. Cette montre connectée est équipée d’un affichage AMOLED 1,39". Elle se connecte facilement à votre smartphone grâce à la technologie Bluetooth.

Cette montre est équipée de son propre module GPS et peut vous suivre sur 90 activités sportives comme de la marche, de la natation ou encore du ski. De plus, grâce à un capteur au dos du boîtier, la smartwatch permet de suivre votre rythme cardiaque. Vous profitez d’une autonomie de 24 jours, grâce à la possibilité de désélectionner des applications énergivores, et de 12 jours en intensif.

La montre connectée Amazfit GTR 2e est au prix réduit de 100 € au lieu de 130 € sur Amazon avec la livraison gratuite.



D'autres montres et bracelets connectés sont en promotion, voici une petite liste :

