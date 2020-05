Bon plan : la montre connectée Amazfit Bip S à prix réduit, mais aussi Xiaomi Mi Band 4, Amazfit GTS, ..

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Amazfit Bip S qui reprend le design du boîtier carré aux angles arrondis rappelant la forme de l'Apple Watch, mais avec une finition plus légère avec un affichage de 1,28 pouce avec une résolution de 176 x 176 pixels. Vous retrouverez à l'arrière un cardiofréquencemètre optique pour la mesure du rythme cardiaque et la montre intègre son propre module GPS. Elle exploite l'interface Amazfit OS et est compatible avec Android ou iOS via l'application Amazfit.

L'Amazfit Bip S dispose d'une étanchéité 5 ATM et pourra donc être utilisée pour les sports aquatique telle que la natation. Vous aurez également accès à 10 modes sport et à un suivi optimal de la santé. La batterie de 200 mAh permet une autonomie d'environ 40 jours avec un temps de recharge de 2 heures et demie.

Vous retrouverez la montre connectée Amazfit Bip S (3 coloris) en promotion à 70 € chez Gearbest au lieu de 91 € grâce au code que vous retrouverez sur le site, avec la livraison gratuite.

