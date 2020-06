Bon plan : la montre connectée Amazfit GTR Lite à prix cassé, ainsi que Redmi Band 4, TicWris, ..

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Amazfit GTR Lite qui est équipée d'un affichage AMOLED couleur circulaire 1,39 pouce avec résolution 454 x 454 pixels et elle profite d'une connectivité Bluetooth 5.0 pour la liaison avec un smartphone compagnon dont elle affichera les notifications.

La GTR Lite est une version allégée du modèle original, mais qui propose toujours jusqu'à 24 jours d'autonomie et un design sobre, mais élégant.

Étanche 5 ATM, elle reste une montre sportive pouvant gérer 8 modes sportifs (un peu moins que la GTR originale, c'est là son côté Lite) dont les données seront visualisables dans l'application Amazfit et elle pourra effectuer un suivi du sommeil en plus de l'activité quotidienne. On trouvera toujours au dos du boîtier un cardiofréquencemètre optique.

La montre connectée Amazfit GTR Lite en version internationale est disponible en promotion chez Gearbest au prix réduit de 92 € en coloris noir avec la livraison gratuite.



