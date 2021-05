La montre connectée Apple Watch Series 5 à 399 € ! Mais aussi la Xiaomi Mi Watch Lite et le Galaxy M11

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Apple Watch Series 5 qui est équipée d'un écran carré rétina OLED avec une taille cadran de 44mm. Vous pourrez personnaliser l'écran grâce aux applications dédiées. Le bracelet s'adapte aux différentes tailles S/M ou M/L. Cette montre connectée Apple dispose d'un cardiofréquencemètre pour suivre avec attention votre santé et votre suivi dans vos diverses activités sportives. Elle est équipée d'un GPS et est étanche jusqu'à 50 mètres.

Le système d'exploitation est WatchOS 6 et vous pourrez recevoir et envoyer des notifications via cette montre qui est dotée également d'un micro. La connexion avec votre appareil se fera à l'aide du Bluetooth 5.0 et pour pouvoir connecter votre montre à internet vous bénéficierez du Wi-Fi 802.11 b/g/n.

La montre connectée Apple Watch Series 5 est actuellement à 399 € au lieu de 659 € chez Boulanger !



Continuons avec la montre connectée Xiaomi Mi Watch Lite qui dispose d’un écran 1,4” avec une résolution de 320x320 pixels pour assurer une bonne lisibilité. Elle est également équipée d’un bouton latéral pour interagir avec les différentes fonctionnalités de la montre qui reste bien entendu tactile. La montre se veut discrète et ultra légère avec seulement 35g au poignet.

La Xiaomi Mi Watch Lite dispose d’un système GPS intégré et prend en charge plusieurs modes d’entraînements sportifs. Un suivi de la fréquence cardiaque 24h/24 est également intégré. La Mi Watch Lite est étanche jusqu'à 50 mètres, idéal pendant votre jogging sous la pluie, mais aussi pendant vos séances de natation. Une batterie de 230 mAh alimente la montre avec une charge de 5W. Pour la connectivité, la Mi Watch Lite embarque le Bluetooth 5.1, et elle peut être appairée avec des smartphones Android 4.4 ou iOS 10 et plus.

Vous trouverez la montre connectée Xiaomi Mi Watch Lite à 45 € seulement au lieu de 69 € chez AliExpress avec le coupon FRMAY003 et une livraison gratuite depuis la France.



Enfin, le smartphone Samsung Galaxy M11 qui est équipé d'un écran LCD de 6,4 pouces qui permet une définition de 1560 pixels x 720 pixels. La fréquence d'affichage est de 60 Hz et le DPI est de 268 ppp. Le M11 exploite un SoC Snapdragon 450 avec 3 à 4 Go de RAM et 32 à 64 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD.

Vous trouverez un triple capteur photo à l'arrière de ce téléphone avec un module principal de 13 mégapixels et deux autres modules de 5 et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 8 mégapixels. Ce smartphone possède une batterie Li-Ion de 5000 mAh compatible à la charge rapide 15 Watts.

Le smartphone Samsung Galaxy M11 est proposé en ce moment à 147 € au lieu de 179 € chez Amazon.



