Soyez à l'heure avec la Samsung Galaxy Watch 4 à prix réduit ainsi que notre sélection de smartwatch

La montre connectée est devenue un accessoire indispensable. Bien sûr, elle vous donne l'heure, mais elle est aussi une assistante pour votre santé ou encore pour le sport. Certaines mettent à disposition de nombreuses fonctionnalités comme la détection de la fréquence cardiaque, un mode podomètre, un accéléromètre, des modes sportifs (natation, fitness, cardio...) et sont étanches. De plus, elles peuvent être compatibles avec le GPS, mais aussi la 4G pour certaines montres. Nous avons sélectionné pour vous des smartwatchs à prix réduit.

Parmi cette sélection, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 est pourvue d'un écran Super AMOLED de 40 mm avec une définition de 390 x 390 px. Elle est accompagnée d'une protection Gorilla Glass DX+ pour une meilleure résistance. De plus, elle dispose d'une lunette rotative qui facilite la navigation sur la montre.

La smartwatch fonctionne sous One UI Watch et bénéficie de fonctionnalités de santé comme le cardiofréquencemètre, le podomètre, le capteur SpO2 ou encore le capteur d'impédance et le suivi du sommeil. La Galaxy Watch 4 intègre un GPS, idéal pour suivre vos exploits sportifs. Pour finir, la montre connectée est équipée d'une batterie de 361 mAh qui permet de tenir plus de 24 heures avec une utilisation soutenue et elle a besoin de deux heures pour se recharger.

Sur Rakuten, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 est au prix de 155 € avec le code RAKUTEN5 et la livraison gratuite.



Voici notre sélection des meilleures offres sur les montres connectées :

