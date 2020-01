Montres connectées : un marché en croissance à deux chiffres

Le marché des montres connectées a maintenant plusieurs années d'existence et les doutes sur sa pérennité commencent à s'estomper, même si le segment reste encore discret par rapport à d'autres produits high-tech.

C'est que l'on trouve désormais des produits pour toutes les catégories ou presque, des montres connectées destinées aux hommes comme pour femme, aussi bien outil sportif ou de suivi d'activité quotidienne que désormais parure high-tech accompagnant une tenue, en passant par les smartwatches pour les enfants, plus orientées vers le maintien d'un lien (et parfois d'une surveillance) par les parents.

L'angoisse des débuts de ne pas trouver la killer app a laissé place à un combo d'usages allant du sport au suivi de notifications sans avoir à sortir son smartphone de la poche en passant par la tendance de plus en plus forte du coach médical, capable de suivre la fréquence cardiaque, de réaliser un ECG comme le promet l'Apple Watch, ou désormais de détecter l'apnée du sommeil chez la ScanWatch de Withings.

Le marché tend d'ailleurs à se diversifier, avec des acteurs profitant de leur savoir-faire pour proposer des montres totalement dédiées au sport et au suivi de la santé, tandis que d'autres se tournent vers des produits polyvalents ou tentent leur chance sur le créneau de la montre de luxe, ou au moins de marque.

Au plan mondial, c'est Apple qui domine le marché avec son Apple Watch se bonifiant au fil des générations, suivie, assez loin derrière, par Samsung, pour un segment global ayant progressé de plus de 40% sur un an rien qu'au troisième trimestre 2019 et dont les prévisions portent sur des croissances annuelles lissées de l'ordre de 20% jusqu'en 2025.

Au-delà des grandes marques et des noms connus misant sur l'innovation et la qualité de finition, le marché compte une profusion d'acteurs proposant des montres connectées bon marché offrant un minimum de fonctionnalités et pouvant servir d'introduction à l'univers des smartwatches.

C'est aussi un signe de la vitalité du segment, même si ces fabricants ne resteront pas forcément longtemps, avant des phases de consolidation qui ont débuté en milieu de gamme mais laissent encore des marges de manoeuvre, aidées par les nombreux sites d'e-commerce constituant autant de vitrines, avec la même difficulté de parvenir à se démarquer.