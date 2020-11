Black Friday : les meilleures offres de la journée à J-9

Le bon plan du jour concerne le smartphone Honor 10X Lite qui possède un écran LCD de 6,67 pouces avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 60 Hz. Le 10X Lite exploite un SoC Kirin 710A avec 4 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne. Vous pourrez accroître cet espace à l'aide d'une microSD.

Au niveau de la photographie, vous trouverez un quadruple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 48 mégapixels, un module de 8 mégapixels et deux autres modules de 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 8 mégapixels. Le Honor 10X Lite est équipé d'une batterie de 5000 mAh compatible à la charge rapide 22,5 Watts.

Vous pourrez retrouver le smartphone Honor 10X Lite + Band 5 en promotion à 199 € au lieu de 254 € chez Boulanger



