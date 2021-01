Une montre connectée CornWBO05 en promotion à moins de 38 € !

Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la montre connectée Corn WB05 qui est actuellement en promotion chez Gearbest à moins de 38 € en utilisant le code promo CORNWBO5 avec une livraison gratuite.

Corn WB05 Code promo: CORNWBO5 Quantité: 200

La montre connectée Corn WB05 qui propose un écran AMOLED HD de 1,2 pouce avec une définition de 390 pixels x 390 pixels. Les matières premières de cet écran proviennent Huawei, ce qui est un gage de qualité. Cette montre propose un capteur de la fréquence cardiaque au dos de son boitier afin de suivre votre santé et votre progression sportive.

En parlant de sport, la Corn WB05 prend en charge 8 modes sportifs, dont la course, la marche, le cyclisme, etc. Grâce à son côté étanche IP67, vous n'aurez pas à vous inquiéter de la pluie ou de votre sueur. Elle est alimentée par une batterie de 340 mAh ce qui lui permet une autonomie de 30 jours en usage quotidien et de 90 jours en mode veille ! Enfin, elle propose également un pédomètre, de suivre votre consommation de calories, un suivi du sommeil, etc.

En ce moment, Gearbest propose la montre connectée Corn WB05 à 37 € seulement avec la livraison gratuite grâce au coupon de réduction CORNWBO5.



Corn WB05 Code promo: CORNWBO5 Quantité: 200



Vous pourrez également trouver d'autres montres connectées en promotion chez Gearbest :

Xiaomi TwentySeventeen Code promo: X5A9D0368F512001 Quantité: 200

Kospet GTO Code promo: KOSPETGTO Quantité: 200

Mi Bro Air Code promo: Vente flash Quantité: 200

Kospet Raptor Outdoor Code promo: Vente flash Quantité: 200

Runfengte Code promo: Vente flash Quantité: 200

Haylou Solar Code promo: Vente flash Quantité: 200

Amazfit Neo Code promo: AMAZFITNEO Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant la montre connectée Kospet Prime 2 4G avec APN rotatif en très forte promotion, mais aussi profitez de réductions sur des smartphones, PC portables, montres... pour bien commencer l'année 2021 chez Huawei !