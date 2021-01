La montre connectée Samsung Galaxy Watch 3 en promotion, mais aussi Nintendo Switch Lite, Apple Watch ...

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Samsung Galaxy Watch 3 qui est équipée d'un écran circulaire Super AMOLED de 1,4 pouce avec une définition de 360 pixels x 360 pixels. La protection de l'écran est Gorilla Glass DX. Vous pourrez, bien entendu, personnaliser l'affichage de l'heure et des autres données.

Cette montre possède un cardiofréquencemètre à son dos afin de suivre votre activité sportive, votre sommeil, votre fréquence cardiaque et bien d'autres données. Vous pourrez également recevoir et passer des appels avec votre montre grâce au microphone et à l'haut-parleur intégrés. La connectivité se passera via Bluetooth 5.0 et la montre est équipée d'une batterie de 340 mAh.

Vous pourrez profiter de la montre connectée Samsung Galaxy Watch 3 avec une enceinte JBL Flip à 309 € au lieu de 588 € chez Boulanger grâce à une ODR !



