La montre connectée Xiaomi Mi Watch à moins de 80 €, mais aussi...

Aujourd'hui, on met en avant la montre connectée Xiaomi Mi Watch qui bénéficie d'une très belle réduction sur le site d'AliExpress.

Elle est équipée d'un écran couleur 1,39" avec une résolution de 326 ppi. La montre est ultralégère avec un poids de 32 g. Vous pouvez aussi changer le fond d'écran de la montre avec plus de 100 choix disponibles.

La montre est équipée de plusieurs capteurs dont un cardiofréquencemètre, un oxymètre, etc. avec un suivi 24h/24. Elle permet aussi de suivre votre sommeil, votre stress. Du côté sportif, elle prend en charge 117 modes d'entrainement professionnels et 100 modes d'entrainement prolongés. Grâce à sa batterie, vous pouvez profiter de la montre pendant 22 jours au maximum et 50 heures en mode sport.

La montre connectée Xiaomi Mi Watch est au prix de 79 € au lieu de 129 € avec le code SDFRG012 et un envoi gratuit depuis la France.





