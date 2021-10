Orange lance une série limitée internet fixe + forfait mobile à prix canon

Orange lance une offre série limitée sans engagement. Elle comprend un forfait mobile et un forfait fixe fibre. Séparément, l'offre Livebox Fibre est à 22,99 € par mois (puis 41,99 € après 12 mois) et l'offre mobile correspond à un abonnement de 19,99 € par mois soit en cumulant les deux un prélèvement de 42,98 € par mois la première année.

Orange vous propose ces forfaits mobile et internet via sa série limitée Open 70 Go à seulement 29,99 € par mois, puis 63,99 € par mois après 12 mois d'engagement. Voici l'offre détaillée :

Forfait mobile

70 Go d'internet mobile en France et depuis l'Europe et les DOM

SMS / MMS et appels illimités en France et depuis l'Europe et DOM

Bouquet TV basic





Forfait internet

accès fibre à 400 Mbps en download et upload

Livebox 5 (WiFi 6, enregistreur TV 100 h)

Décodeur Ultra HD et 140 chaînes

Appels illimités vers les fixes





L'offre série limitée Open 70 Go (forfait mobile + forfait fibre) est au prix de 29,99 € par mois la première année.