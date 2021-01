La montre connectée Xiaomi Mi Watch à moins de 100 €, mais aussi notre sélection

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Xiaomi Mi Watch qui est actuellement en promotion à 97 € chez Gearbest avec le coupon W5EA029D4B512001 et la livraison gratuite.

La montre connectée Xiaomi Mi Watch dispose d'un affichage tactile circulaire 1,39 pouce AMOLED 454 x 454 pixels accompagné de deux boutons latéraux et d'un bracelet amovible que l'on pourra choisir plutôt sportif ou casual selon les envies. On retrouvera de nombreux cadrans pour personnaliser la montre et une dizaine de modes sportifs pour activité d'intérieur ou d'extérieur (dont piscine ou mer) du fait de l'étanchéité 5 ATM du boîtier et du module GPS intégré.

La Mi Watch Color saura afficher les notifications, mais aussi assurer un suivi de l'activité quotidienne et du sommeil, avec l'appui de ses capteurs de mouvement et d'un cardiofréquencemètre optique au dos du boîtier. Elle promet jusqu'à 16 jours d'autonomie grâce à sa batterie.

Vous pourrez profiter de la montre connectée Xiaomi Mi Watch à 97 € chez Gearbest avec le code W5EA029D4B512001 et une livraison gratuite.

Ci-dessous vous pourrez trouver d'autres promotions sur les montres connectées chez Gearbest :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

