La montre Samsung Galaxy Watch 3, le casque VR Oculus Rift S et le smartphone Oppo Find X2 Pro à prix cassé

Commençons avec la montre connectée Samsung Galaxy Watch 3 qui est équipée d'un écran circulaire Super AMOLED de 1,4 pouce avec une définition de 360 pixels x 360 pixels. La protection de l'écran est Gorilla Glass DX. Vous pourrez, bien entendu, personnaliser l'affichage de l'heure et des autres données.

Cette montre possède un cardiofréquencemètre à son dos afin de suivre votre activité sportive, votre sommeil, votre fréquence cardiaque et bien d'autres données. Vous pourrez également recevoir et passer des appels avec votre montre grâce au microphone et à l'haut-parleur intégrés. La connectivité se passera via Bluetooth 5.0 et la montre est équipée d'une batterie de 340 mAh.

Amazon propose la montre connectée Samsung Galaxy Watch 3 41m à 319 € au lieu de 369 €, mais aussi en version 45 mm à 349 € au lieu de 399 € !



Vous trouverez également le casque de réalité virtuelle Oculus Rift S qui est un casque haut de gamme relié par un câble à un PC puissant donnant toute la mesure de la réalité virtuelle. Il intègre un affichage Fast-Switch de 2560 x 1440 pixels avec le même système de positionnement direct (inside-out) Oculus Insight que celui de l'Oculus Quest, évitant d'avoir à baliser une aire de jeu de capteurs supplémentaires. Le rafraîchissement de l'écran est de 80 Hz

Vous profiterez de cinq capteurs dans la face avant de l'Oculus Rift S et des algorithmes de computer vision se chargent de cartographier l'environnement proche, mais aussi de détecter finement la position des contrôleurs de manière à reproduire plus fidèlement les mouvements des mains et de renforcer l'impression d'immersion.

En ce moment, le casque de réalité virtuelle Oculus Rift S est en promotion à 349 € au lieu de 449 € chez Boulanger.



Enfin, le smartphone Oppo Find X2 Pro est doté d'un affichage AMOLED de 6,7 pouces avec rafraîchissement d'écran 120 Hz. Ce smartphone exploite un SoC Snapdragon 865 avec modem 5G Snapdragon X55, et compatibilité Wi-Fi, accompagné de 12 Go de RAM et de 512 Go d'espace de stockage interne.

Le smartphone Oppo Find X2 Pro embarque un triple capteur photo avec un module Sony IMX689 de 48 mégapixels. On trouve un deuxième capteur 48 mégapixels pour de l'ultra grand angle et un module périscopique de 13 mégapixels capable de zoom sans perte x10. Le capteur photo avant est de 32 mégapixels. Enfin, le Oppo Find X2 Pro est alimenté par une batterie de 4260 mAh qui est compatible avec la recharge rapide 65W

Boulanger propose actuellement le smartphone Oppo Find X2 Pro 5G 512 Go à 699 € seulement au lieu de 1199 € !





