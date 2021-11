Cinq offres de folie pour le Black Friday avant l'heure et le 11.11 (Xiaomi, Kindle, Dreame, Redmi)

On commence notre Top 5 par la montre connectée Xiaomi Mi Watch qui bénéficie d'une très belle réduction sur le site d'AliExpress.

Elle est dotée d'un écran couleur AMOLED 1,39" avec une résolution de 326 ppi et Corning Gorilla Glass 3. La smartwatch est ultralégère avec un poids de 32 g. Vous avez la possibilité de changer le fond d'écran de la montre avec plus de 100 choix disponibles.

La smartwatch est équipée de plusieurs capteurs dont un cardiofréquencemètre, un oxymètre, etc. pour un suivi 24h/24. Elle vous suit aussi sur la qualité de votre sommeil ou de votre stress. Au niveau du sport, elle peut prendre en charge 117 modes d'entrainement professionnels et 100 modes d'entrainement prolongés. Pour finir, sa batterie vous fait profiter de la montre pendant 22 jours au maximum et 50 heures en mode sport.

Sur Amazon, la montre connectée Xiaomi Mi Watch est au prix de 88 € au lieu de 149 € avec la livraison gratuite.





Passons ensuite à l'aspirateur Dreame V9 qui profite d'une belle réduction chez AliExpress pour le 11.11.

Il dispose d'un moteur brushless Space 3.0 fonctionnant à 100 000 tours minute qui offre une aspiration de 20 000 Pa. Il est accompagné d'une batterie offrant jusqu'à 60 minutes d'autonomie et permettant de nettoyer une surface de 380 m² sans avoir besoin de le recharger.

On note aussi la présence d'une filtration HEPA à 5 étages qui permet de filtrer avec efficacité toutes les particules aériennes. Il est accompagné d'une brosse motorisée compatible avec toutes les surfaces et qui est détachable, permettant un nettoyage plus facile de certaines zones.

Sur AliExpress, l'aspirateur balai Dreame V9 est au prix réduit de 132 € au lieu de 202 € grâce au coupon de réduction 11AE22. La livraison est effectuée depuis l'Espagne.



Continuons par la carte mémoire SD SanDisk Extreme 128 Go qui profite d’une réduction de 52 % sur le site internet Amazon.

Cette carte SD est parfaite pour les vidéos UHD 4K grâce à sa vitesse d’enregistrement de 90 Mo/s et à sa classe de vitesse UHS 3. De plus, elle bénéficie d’une vitesse de transfert allant jusqu’à 160 Mo/s ce qui profite au flux de travail.

Elle est capable de supporter des conditions extérieures difficiles comme les températures extrêmes(-25 °C à 85 °C), l’eau ou même les rayons X. Et enfin, la carte est fournie avec le logiciel RescuePRO Deluxe 2 afin de récupérer vos données perdues lors de mauvaises manipulations.

Actuellement sur le site Amazon, la carte mémoire SDXC SanDisk Extreme 128 Go est au prix plus que réduit de 19 € au lieu de 40 € avec la livraison gratuite.





Passons ensuite au smartphone Redmi Note 10 Pro qui est pourvu d’un écran AMOLED de 6,67" avec une définition 2400 x 1080 pixels et une fréquence d’affichage de 120 Hz. Il est propulsé par un SoC Snapdragon 732G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Sur l'arrière du téléphone, le Note 10 Pro intègre un quadruple capteur photo avec un module principal de 108 mégapixels, accompagné de trois autres modules de 8, 5 et 2 MP. Sur la face avant, le capteur photo est de 16 mégapixels. Pour finir, sa batterie de 5020 mAh est accompagnée d'un chargeur rapide de 33 Watts et permet une très belle autonomie.

Sur AliExpress, le smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8+128 Go est au tarif de 258 € au lieu de 350 € avec le code 11AE45 et la livraison gratuite depuis la France.



Finissons aujourd'hui par la liseuse Kindle Paperwhite qui profite d'une belle réduction pour le Black Friday avant l'heure.

On note la présence de bords noirs et arrondis avec une texture agréable au toucher. Sa taille fait 169 x 116 x 8,2 mm pour un poids de 191 g. De plus, elle est équipée d'un écran de 6" avec une définition de 1400 x 1080 px, accompagné de 5 LED qui offre un bon éclairage pour faciliter la lecture. Il est possible d'immerger votre tablette dans l'eau douce comme dans son bain. La mémoire de la Kindle est de 32 Go, ce qui est un bon point pour les lecteurs de mangas.

La Kindle Paperwhite peut prendre en charge plusieurs formats comme AZW3, AZW, TXT, PDF, Mobi, PRC, HTML, DOC, DOCX mais aussi les images JPEG, GIF, PNG et BMP converti. De plus, elle intègre la fonction Word Wise qui permet d'afficher des indices en dessous des mots difficiles pendant la lecture dans une autre langue. La version de cette tablette est compatible WiFi, mais possède aussi une connectivité cellulaire gratuite pour télécharger ses livres n'importe où.

La liseuse Kindle Paperwhite 32 Go est au prix très intéressant de 140 € au lieu de 230 € sur le site d'Amazon avec la livraison gratuite.



