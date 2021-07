Mortal Kombat 11 : déjà 12 millions de ventes

C'est un des jeux de combat les plus emblématiques et les plus prolifiques de l'univers du jeu vidéo : Mortal Kombat est une franchise qui connait un regain d'intérêt de la part des joueurs depuis quelques années.

Au point que Mortal Kombat 11, dernier volet en date, rencontre des ventes particulièrement soutenues et un succès presque inattendu.

NetherRealm vient ainsi d'annoncer que le titre venait de passer le cap des 12 millions de ventes, un succès relancé grâce à la sortie récente des versions PS5 et Xbox Series du titre.

Au total, la saga aurait trouvé preneur chez 73 millions de joueurs depuis son lancement en 1992 avec le tout premier jeu sur borne d'arcade, suivie en 1993 par sa première adaptation sur console. Mortal Kombat est désormais la série de jeu de combat la plus vendue de l'histoire, devant Smash Bros de Nintendo qui stagne à 65,1 millions de ventes.