Mortal Kombat 11 Ultimate s'invite sur Next Gen avec Rambo

Mortal Kombat est une des franchises qui séduit le plus les joueurs au fil des années, et le titre reviendra dans sa 11e version sur Next Gen.

Mortal Kombat 11 annonce ainsi son retour dans une version ultimate qui sortira sur PC, PS4, Xbox One, Stadia, PS5 et Xbox Series X et S le 17 novembre 2020. NetherRealm Studios s'attaquera donc à la next gen avec une édition de son titre qui intégrera directement le Kombat Pack 2 ainsi que plusieurs améliorations.

Annoncé en même temps, le Kombat Pack 3 proposera trois nouveaux combattants : Mileena, Rain ainsi que John Rambo le personnage tout droit issu du grand écran. Mortal Kombat 11 Ultimate intégrera également l'ensemble des contenus sortis jusqu'à présent avec notamment Shang Tsung, le T-800, Sindel, le Joker, Spawn, ainsi que l'extension Aftermath (nouvelle campagne et Fugin, Sheeva et Robocop).

Au total, le titre permettra de prendre en mains 37 personnages. Concernant le prix, le titre sera proposé sur toutes les plateformes au tarif de 59,99€. Le Kombat Pack 2 pourra être acheté seul pour 14,99€ pour les joueurs disposant déjà de Mortal Kombat 11.

Enfin, sachez que les possesseurs de MK11 et MK11 Ultimate sur PS4 et Xbox One pourront profiter d'une bascule gratuite vers les versions PS5 et Xbox new gen.