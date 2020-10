Android : DuckDuckGo, Ecosia, Lilo et Qwant veulent rencontrer Google sous la houlette de l'exécutif européen

Cinq moteurs de recherche ont du mal à digérer la mécanique de l'écran de choix du moteur de recherche par défaut sur les nouveaux smartphones et tablettes Android vendus dans l'Espace économique européen.

Cet écran de choix concerne les appareils où l'application Google Search est préinstallée. Outre Google, il propose lors d'une configuration initiale trois moteurs de recherche qui pourront être celui par défaut dans le champ de l'écran d'accueil et dans Google Chrome.

Une telle solution a été mise en place à la suite de la sanction infligée par la Commission européenne à Google pour abus de position dominante avec Android, et dans le but de protéger sa position dominante dans la recherche en ligne.



Les moteurs de recherche DuckDuckGo (USA), Ecosia (Allemagne), Lilo (France), Qwant (France) et Sezman.cz (République tchèque) se disent " profondément insatisfaits " de la procédure des enchères trimestrielles par pays mise en place par Google pour sélectionner les moteurs de recherche dans l'écran de choix.

Dans une lettre, ils demandent à la Commission européenne d'organiser une réunion tripartite avec Google. " Nous comprenons que, dans le cadre du suivi du dossier, Google vous informe régulièrement de la façon dont se déroulent les enchères. Nous craignons que vous ne receviez pas d'eux des données complètes et exactes ", peut-on lire.

Aujourd'hui nous adressons un courrier de demande de réunion tripartite entre Google, la @UEFrance et des moteurs de recherche alternatifs pour améliorer le menu de préférence sur Android. #ChoiceScreen #BetterWebhttps://t.co/teqXCbJUtA — Qwant FR Corporate (@Qwant_FR_Corp) October 27, 2020

Les signataires veulent une réunion dans le but d'établir " un menu de préférence efficace. " Le montant des enchères serait devenu un problème et la solution de l'écran de choix deviendrait contre-productive en étant trop dépendante de la puissance financière d'un groupe. Des critiques qui ne sont pas nouvelles.

Jusqu'au 31 décembre prochain, l'écran de choix propose en France le moteur de recherche Bing, Info.com et PrivacyWall. Ecosia et Qwant ne sont présents que pour la Slovénie et le Luxembourg. DuckDuckGo est seulement proposé en Bulgarie, Croatie, Islande et au Liechtenstein.

Un des grands gagnants des dernières enchères trimestrielles a été… Microsoft Bing.