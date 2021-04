Moto électrique : Ducati se rétracte

En 2019, la marque Ducati créait l'événement en annonçant se lancer dans le développement d'une moto électrique, avec pour ambition de progressivement basculer tous ses modèles vers l'électrique.

Pourtant la marque vient d'annoncer renoncer à ses ambitions tout en maintenant son intention de renoncer aux véhicules à énergies fossiles.

Francesco Milicia, vice-président du département des ventes de Ducati a ainsi partagé "Allons-nous produire une moto électrique bientôt ? Non.", ajoutant que la marque estime que comparé aux motos actuellement produites, aucune version électrique ne permettrait de garantir autant de plaisir tout en conservant la même autonomie ou en restant dans un poids acceptable."

Pour autant, Ducati a malgré tout lancé un changement et confirme s'intéresser aux carburants synthétiques. Les eFuels pourraient ainsi se présenter comme une réponse à la fois écologique et économique puisqu'il serait possible de les exploiter sur des véhicules thermiques avec peu ou pas de changement particulier de motorisation.

Ces eFuels sont conçus à partir de molécules d'hydrocarbures non dérivés du pétrole et produites à l'aide d'énergies renouvelables (électricité solaire ou éolienne). Ces nouveaux carburants permettraient de ne pas avoir à renouveler l'ensemble du parc de véhicules, produiraient moins de gaz à effet de serre et sont bien plus simples à mettre en place que la production de batteries demandant des métaux rares et qui sont par ailleurs très difficilement recyclables.