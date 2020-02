Moto G Stylus : un premier smartphone avec stylet chez Motorola

Le fabricant Motorola devrait bientôt rejoindre Samsung dans les propositions de smartphone avec stylet, même si le modèle aperçu il y a quelques jours à l'occasion d'un rendu n'est sans doute pas positionné aussi haut que le Galaxy Note 10.

L'image montre un smartphone avec un trou dans l'écran pour le capteur photo avant, un affichage avec bordures assez légères et donc un stylet assez simple et sans doute bourré de technologies comme le S Pen.

Le modèle semble plus proche des smartphones plus abordables comme les séries LG Stylo et Stylus proposées ces dernières années. Les caractéristiques ne sont pas connues mais Evan Blass, déjà à l'origine du rendu, livre un indice en révélant le nom supposé du smartphone : Moto G Stylus.

Il appartiendrait donc plutôt à l'entrée de gamme (série G) et poursuit la stratégie concernant à mettre l'accent sur une fonction en particulier. Son nom de code Sofia+ suggère par ailleurs qu'il serait une déclinaison du Moto G8 Power, variante du Moto G8 Plus déjà disponible.