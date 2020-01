Motorola RAZR : l'écran pliable pourra avoir des défauts mais c'est normal !

Le smartphone Motorola Razr 2019 sera le premier à proposer un écran souple associé à un format clapet, rendant l'appareil mobile très compact une fois refermé. Doté d'une configuration de milieu de gamme avec SoC Snapdragon 710, il sera tout de même positionné sur une grille tarifaire haut de gamme, conséquence de la nouveauté des technologies employées.

Il sera ainsi commercialisé à partir du 6 février, après des précommandes démarrant (aux Etats-Unis) le 26 janvier. Cela permettra de le mettre sur le marché avant le Galaxy Z Flip de Samsung qui proposera lui aussi un format clapet et pourrait être disponible très rapidement, dès le mois de février, au moins sur certains marchés.

Et, peut-être pour prévenir d'éventuelles critiques, le fabricant prévient déjà dans une vidéo promotionnelles sur Youtube que le Motorola Razr sera doté d'un affichage qui ne sera pas forcément parfaitement lisse.

La technologie employée, de l'affichage OLED à la couche protectrice plastique, pourront provoquer des bosses qui relèveront d'un usage normal. Inutile donc de se précipiter vers le service après-vente.

De même, et comme les autres modèles déjà sortis, une marque devrait apparaître au point de pliure de l'écran au fil du temps et de l'usage, la technologie étant encore jeune. Ceci dit, le Galaxy Z Flip ne devrait pas non plus éviter cet effet malgré l'utilisation d'un verre souple au lieu du plastique pour protéger l'écran.