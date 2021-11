La Moto Watch 100 se dévoile

Motorola prépare bel et bien son retour sur le marché de la montre connectée, et cela devrait se faire avec trois modèles dont un premier, la Moto Watch 100, sera lancé d'ici la fin de l'année.

On découvre ainsi la montre dans des rendus marketing issus de documents internes de Motorola qu'a pu récupérer 91Mobiles. Au total, 6 clichés permettent de se faire une idée de la montre résolument orientée vers le sport avec un bracelet en silicone texturé et un large cadran.

La Watch 100 disposera bien d'un écran rond, mais ne proposera pas de lunette. Elle proposera deux boutons sur le côté droit qui faciliteront la navigation en marge de l'écran tactile.

Selon 91Mobiles, le boitier en aluminium devrait mesurer 42x46x11,9 mm et peser 29 grammes. L'écran affichera 1,3 pouce de diamètre, on y trouvera un GPS intégré, du Bluetooth 5.0 ainsi qu'une batterie de 355 mAh. Divers capteurs au dos du boitier permettront de proposer un suivi du rythme cardiaque, de la saturation en oxygène du sang et de suivi du sommeil.

Actuellement, on ne sait pas encore si la montre embarquera WearOS ou un OS propriétaire.