Motorola : 3 montres connectées en préparation

Motorola, la marque qui s'installait autrefois dans le top 5 des plus grandes marques de téléphonie n'a pas réellement réussi le virage du smartphone. Pourtant la marque rivalise d'efforts pour revenir sur le devant de la scène avec quelques belles réussites, qui restent encore en retrait face aux mastodontes du secteur.

Qu'à cela ne tienne, Motorola compte également venir bousculer le marché de la montre connectée. Après la Moto 360 qui a été la première montre connectée à écran rond à sortir, la marque avait quasiment abandonné le marché. La Moto 360 est bien revenue en 2019 dans une nouvelle édition, mais sous la coupe d'eBuyNow.

Motorola compte toutefois s'investir plus largement sur le secteur et préparerait actuellement 3 montres connectées.

La première serait baptisée "Moto Watch 100" et sortirait d'ici la fin de l'année. Elle se dotera d'un écran rond et de deux boutons physiques. La montre embarquerait les capteurs habituels, notamment cardiaque, GPS et miserait sur une orientation fitness / suivi sportif. Le boitier serait en aluminium, elle embarquerait une batterie de 355 mAh et serait fournie avec un câble de charge qui pourrait intégrer des connecteurs magnétiques.

La montre pourrait tourner sous Wear OS 3 mais rien n'est certain de ce côté pour l'instant.

Deux autres montres sont prévues avec un design carré plus proche de l'Apple Watch, elles seraient proposées sous les noms Moto Watch 200 et Moto Watch 100S, leur sortie est prévue pour le début d'année 2022.