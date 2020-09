Motorola annonce son nouveau Razr 5G à écran pliant

Le premier Razr à écran pliant lancé en fin d'année dernière n'a pas convaincu le public, malgré des précommandes que Motorola annonçait comme inattendues...

Trop fragile, trop cher, le smartphone était également critiqué par la presse américaine et Motorola décidait alors d'éviter de communiquer autour de son smartphone pour limiter le bad buzz.

Finalement, un peu comme Samsung avec son Galaxy Fold première version, Motorola a récupéré son concept et révisé son produit pour répondre aux critiques. C'est ainsi que la marque lance son successeur, le Razr 5G.

On reprend le design du premier modèle, soit un smartphone à clapet qui sent bon les années 1990... Et justement, Motorola ne souhaite pas véritablement venir concurrencer les autres smartphones pliants du marché.

On est toujours ici sur un concept bien différent : le smartphone ne cherche pas à se transformer en tablette une fois déplié : son état naturel est d'être plié pour se rendre compact et de se déplier pour offrir une taille standard. L'objectif est donc avant tout de proposer un smartphone compact.

On retrouve ainsi un écran principal de 6,2 pouces, et un second écran de 2.7 pouces sur le clapet qui permettra de ne pas avoir systématiquement à déplier le smartphone pour accéder aux fonctions basiques.

Ce petit écran, baptisé Quick View, permet d'ouvrir toutes les applications du smartphone : on pourra envoyer des messages avec, consulter des applications, lancer de la musique... C'est une évolution par rapport au premier Razr qui limitait grandement les fonctions de cet écran.

En interne, le smarpthone embarque un SoC Snapdragon 765G, il est compatible 5G et propose un seul appareil photo doté d'un capteur 48 MP à f/1.7 associé toutefois à un capteur ToF. La batterie gagne en capacité et passe de 2500 à 2800 mAh, ce qui devrait être suffisant, notamment parce que Motorola mise sur un usage du petit écran principalement.

L'autre grand changement est l'intégration d'un port Nano Sim quand le Razr de l'année dernière ne misait que sur l'eSIM, un choix pas forcément évident pour ce qui est de la distribution chez les opérateurs.

Le prix pour sa part ne bouge pas : 1499 euros, mais la capacité de stockage passe de 128 à 256 Go en standard.