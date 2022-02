Motorola Edge 30 Pro : le flagship sera présenté juste avant le MWC 2022

Déjà apparu en Chine sous la dénomination Edge X30 Pro, le smartphone Moto Edge 30 Pro 5G sera la version internationale du nouveau smartphone de référence de Motorola attendue pour le salon MWC 2022.

Le site WinFuture en dévoile presque tout avant l'heure, design comme caractéristiques. On trouvera une fiche technique relevée avec un affichage 6,7 pouces FHD+ AMOLED avec rafraîchissement 144 Hz et compatible HDR10+ mais un lecteur d'empreintes positionné sur la tranche.

Le Moto Edge 30 Pro héritera d'un SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage UFS 3.1, sans extension pour carte mémoire. Cette configuration lui apportera la compatibilité 5G et le support des connectivités sans fil WiFi 6E / Bluetooth 5.2 et NFC.

Le capteur photo avant offrira une grosse résolution de 60 megapixels tandis que le bloc photo à l'arrière proposera deux capteurs 50 megapixels, l'un grand angle avec ouverture f/1,9, OIS et mise au point Dual Pixel PDAF, et l'autre ultra grand angle avec ouverture f/2,2. Un troisième module de 2 megapixels viendra capturer les données de profondeur pour le mode portrait.

WinFuture indique que Motorola officialisera son Moto Edge 30 Pro sous Android 12 le 24 février prochain, peu avant l'ouverture du salon MWC 2022 de Barcelone. Le prix n'est pas connu mais il devrait être assez agressif.