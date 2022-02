Motorola Edge 30 Pro : le smartphone avec Snapdragon 8 Gen 1 et écran 144 Hz officialisé

La marque Motorola, sous l'influence de Lenovo, étoffe rapidement ses gammes de smartphones et, pour bien commencer l'année, elle officialise son modèle Motorola Edge 30 Pro positionné en haut de gamme.

Elle veut ainsi montrer qu'elle sait aussi faire des smartphones à la fiche technique bien dodue avec ici un affichage plan 6,7 pouces pOLED FHD+ au ratio 20:9 compatible HDR10+ et offrant un rafraîchissement d'écran 144 Hz.

Le poinçon centré cache un capteur photo de 60 megapixels pour des selfies de qualité et le smartphone propose un SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage en UFS 3.1.

Pour sa batterie de 4800 mAh, le Motorola Edge 30 Pro peut compter sur une charge filaire 68W TurboPower qui regonflera la batterie à 50% en 15 minutes seulement. De la charge sans fil 15W est également présente, avec charge sans fil inversée de 5W.

Au dos, le bloc photo comprend un double capteur 50 megapixels. Le premier, en grand angle avec ouverture f/1,8, utilise la technologie Quad Pixel et l'autofocus PDAF Omnidirectionnel, ainsi qu'une stabilisation optique OIS.

Le second est un ultra grand angle avec ouverture f/2,2 et angle de vision de 114 degrés et qui servira également à réaliser des clichés en macro. Un troisième capteur de 2 megapixels viendra capturer les informations de profondeur. Cette combinaison permet de filmer jusqu'en 8K 24 fps ou en 4K jusqu'à 30 fps.

Le Motorola Edge 30 Pro est un smartphone double SIM 5G avec support des connectivités sans fil WiFi 6E et Bluetooth 5.2. On ne regrettera que la présence d'une certification IP52.

Le Motorola Edge 30 Pro sera commercialisé au début du mois de mars au tarif de 799 € en version 256 Go et coloris Bleu Pétrole.