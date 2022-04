Le Motorola Edge 30 débarque en France avec son double capteur 50 megapixels

Motorola ne manque pas de nouveaux smartphones et propose avec le nouveau Motorola Edge 30 une solide fiche technique dans un design affiné, l'appareil mobile ne mesurant que 6,79 mm d'épaisseur pour 155 g.

Cette finesse ne l'empêche pas d'embarquer un grand affichage 6,5 pouces FHD+ AMOLED HDR10+ avec poinçon pour un capteur photo avant de 32 megapixels et rafraîchissement d'écran porté à 144 Hz.

A bord, on trouvera un SoC Snapdragon 778G+ avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage qui fournira une belle puissance et la compatibilité 5G. A noter également la fonction Ready For une fois connecté sans fil à un moniteur ou un écran pour profiter des jeux ou passer un appel en visio.

Le Motorola Edge 30 embarque une batterie de 4020 mAh avec charge filaire TurboPower 30.

A l'arrière, le bloc photo compte un capteur principal de 50 megapixels avec autofocus omnidirectionnel et OIS, un ultra grand angle 50 megapixels et un module 2 megapixels pour les données de profondeur et l'effet bokeh.

Côté son, Motorola propose sur ce modèle des haut-parleurs stéréo et le support du Dolby Atmos.

Le Motorola Edge 30 est disponible dès ce jour au prix de 499,99 € en version 128 Go et à 549,99 € pour le modèle 256 Go. Pour son lancement, une remise de 100 € est proposée sur la version 128 Go et de 50 € pour la version 256 Go sur le site de Motorola (valable du 28 avril au 15 mai inclus).