Motorola Frontier 22 : à quoi ressemble le capteur photo de 200 megapixels

Le fabricant Motorola multiplie les lancements de smartphones sur tous les segments et tente de se positionner sur les grandes tendances. Le Motorola Frontier, attendu au second semestre, en est un exemple puisqu'il devrait embarquer à la fois le SoC Snapdragon 8 Gen 1+ et un capteur photo de 200 megapixels.

Après les rendus qui ont déjà donné une idée de son design, une image issue du réseau social Weibo montre le bloc photo constitué de trois capteurs. Le module principal, de bonne taille, occupe à peu près les deux tiers du bloc, les deux autres modules étant positionnés dessous.

Sur le côté, on trouvera l'inscription 200 megapixels et la nature du capteur : HP1, qui correspond au module Isocell HP1 présenté par Samsung en septembre 2021 mais pas encore intégré dans un smartphone.

Ce module propose un capteur avec photosites de 0,64 µm avec pixel binning adaptatif selon les conditions de luminosité pour obtenir des clichés toujours lumineux.

Selon les mentions affichées, il offrira une ouverture f/2,2 et disposera d'une stabilisation optique (OIS). A ses côtés, on devrait trouver un ultra grand angle de 50 megapixels et un téléobjectif de 12 megapixels.

Le Motorola Frontier offrira un affichage AMOLED 6,67 pouces FHD+ avec rafraîchissement 144 Hz avec poinçon pour un capteur photo avant qui serait de 60 megapixels. Une charge filaire rapide serait également au programme.