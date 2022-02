Motorola Frontier : la photo mobile en 194 megapixels

La marque Motorola aura de multiples smartphones à présenter ces prochains mois dont un aura une particularité : il disposera d'un capteur photo mobile de 200 megapixels.

Le Motorola Frontier a déjà fuité à plusieurs reprises et l'on a déjà première idée du smartphone qui débarquera au second semestre. Il devrait proposer un grand affichage AMOLED incurvé de 6,67 pouces avec résolution FHD+ et rafraîchissement 144 Hz, sans compter un module photo avant de 60 megapixels en poinçon.

Motorola Frontier (credit : Evan Blass)

Il disposera du SoC Snapdragon 8 Gen 1 +, évolution légère de l'actuel Snapdragon 8 Gen 1, avec 8 / 12 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage. Son point fort sera donc son module photo principal dont le leaker Evan Blass précise qu'il sera de 194 megapixels, tout en proposant un rendu détaillé montrant comme prédécemment un bloc avec un énorme capteur au sein d'une coque texturée.

C'est en effet ce que l'on peut lire sur le rendu, en plus de la mention de la stabilisation optique OIS. Il devrait en principe être accompagné d'un module 50 megapixels ultra grand angle et d'un téléobjectif 12 megapixels.

Si les informations préliminaires sont correctes, on peut s'attendre à une batterie de 4500 mAh avec charge rapide filaire 125W et une charge sans fil de 50W, tandis que le smartphone tournera sous Android 12.