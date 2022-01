Motorola Frontier 22 : nouveaux détails sur le smartphone avec capteur photo 200 megapixels

On en sait un peu plus sur le smartphone Motorola Frontier 22 qui doit embarquer un capteur photo 200 megapixels, à commencer par son design.

Il y a quelques semaines a émergé la rumeur d'un smartphone Motorola qui serait l'un des premiers à proposer un capteur photo de 200 megapixels tel que le propose Samsung.

Le site WinFuture en dit plus en proposant un rendu et une fiche technique qui commence à se détailler.

Il s'agirait donc d'un modèle au nom de code Motorola Frontier 22 qui sera lancé sur le second semestre et profitera d'un SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus (le fameux SM8475), évolution légère de l'actuel SoC premium de Qualcomm.

Cette configuration assure une compatibilité 5G et la présence des connectivités sans fil WiFi 6E et Bluetooth 5.2.

On attend sur ce smartphone 8 à 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. L'affichage, de type POLED (Plastic OLED), aurait une diagonale de 6,67 pouces et serait incurvé sur les tranches.

Etiré avec son ratio 20:9, il offrira une résolution FHD+ et logera un capteur photo avant de 60 megapixels dans un poinçon, tout en offrant une résolution 144 Hz, le support du HDR10+ et de l'espace colorimétrique DCI-P3.

Motorola Frontier 22

A l'arrière, un bloc photo comprendra trois modules, dont le principal, très imposant, sera le capteur 200 megapixels, avec stabilisation optique. Il sera accompagné d'un ultra grand angle 50 megapixels et d'un téléobjectif 12 megapixels avec zoom sans perte x2.

Le Motorola Frontier 22 embarquera une batterie de 4500 mAh avec charge rapide filaire 125W et charge sans fil 50W. Le tout fonctionnera sous Android 12. La dénomination finale de ce modèle reste encore inconnu, de même que son prix.