Motorola Frontier : le smartphone avec capteur 200 megapixels confirmé pour cet été

Le premier smartphone avec capteur photo 200 megapixels est en approche et devrait être dévoilé dès le début de l'été.

Après les smartphones avec capteur photo 108 megapixels, ce sont ceux dotés d'un module 200 megapixels qui devraient bientôt voir le jour. Le groupe Samsung a dévoilé un capteur Isocell HP1 en septembre 2021 mais aucun appareil mobile n'y a encore eu droit.

Il y a pourtant la rumeur d'un smartphone Motorola Frontier qui pourrait être le premier à en profiter. Des rendus et les caractéristiques ont déjà été évoquées ces derniers mois avec une fenêtre de lancement sur le second semestre.

Peu après l'annonce du SoC Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, Motorola a diffusé un teaser sur les réseaux sociaux dans lequel il confirme l'arrivée d'un smartphone avec capteur photo 200 megapixels pour le mois de juillet.

Des photos de 50 megapixels en pixel binning

L'annonce vient de Motorola en Chine et c'est sans doute là que sera présenté l'appareil mobile avant une éventuelle commercialisation internationale. Le capteur 200 megapixels utilisera des photodiodes de 0,64 µm et pourra gérer du pixel binning (fusion des diodes) pour générer des images de 50 megapixels avec des pixels équivalant à 1,28 µm pour obtenir une image lumineuse en presque toutes conditions.

Motorola Frontier (credit : WinFuture)

Il sera accompagné d'un ultra grand angle de 50 megapixels et d'un zoom de 12 megapixels

Le Motorola Frontier devrait embarquer le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8 à 12 Go de RAM / 256 Go de stockage et proposer un grand affichage 6,7 pouces OLED FHD+ avec rafraîchissement 144 Hz.

Il proposera enfin une batterie de 4500 mAh avec charge rapide filaire 125W et sans fil de 50W.