Motorola RAZR 3 : le prix du smartphone pliant fera moins peur

Si Samsung vend la majeure partie des smartphones pliants du marché, Motorola fait partie des acteurs pionniers dans le domaine en proposant un modèle au format clapet et en ayant fait renaître son emblématique gamme RAZR.

Après lui avoir offert la 5G dans son actuelle évolution, le fabricant compte proposer un nouveau modèle RAZR 3 dont on commence à esquisser les contours. On sait déjà qu'il conservera ce format clapet qui le rend si compact une fois fermé et qu'il embarquera un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 de manière à lui offrir une fiche technique donnant envie d'y mettre le prix.

Le tarif élevé pour une configuration de milieu de gamme avait été l'un des points noirs du modèle initial et Motorola pourrait bien corriger le tir, à la fois sur les composants et sur le prix.

Un RAZR 3 plus abordable

Selon une information du leaker @OnLeaks, le Motorola RAZR 3 sera proposé à partir de 1149 € sur les marchés européens, contre 1400 € au lancement de la génération précédente.

Si cela se confirme, cela placerait le smartphone au niveau des smartphones premium mais en-dessous de l'ultra premium à plus de 1200 €. Hormis le prix, tout serait plus grand dans le RAZR 3 : l'écran souple interne passerait à 6,7 pouces (au lieu de 6,2 pouces) tandis que l'écran externe atteindrait 3 pouces (au lieu de 2,7 pouces).

La rumeur veut qu'il soit lancé en un unique coloris noir et avec une seule configuration mémoire : 12 Go RAM / 512 Go de stockage. A voir s'il aura également évolué sur la partie photo mobile (on évoque un double capteur 50 + 13 megapixels) et s'il profitera d'une certaine forme d'étanchéité.