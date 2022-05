Motorola RAZR 3 : le smartphone pliant profitera du SoC le plus puissant du marché

Le Motorola RAZR 3 a commencé à faire parler de lui et continuera la série d'un smartphone emblématique devenu pliant grâce à son affichage OLED souple tout en conservant le format clapet qui lui a si bien réussi dans les années 2000.

Motorola Razr 5G

S'il devrait conserver les grandes lignes des modèles précédents et miser sur son format compact avec un petit affichage secondaire pour les notifications une fois replié ou une dalle souple tout en longueur interne lorsqu'il est déplié, on peut s'attendre à des performances de haut niveau.

Passage au Snapdragon 8+ Gen 1

Motorola vient en effet de confirmer que son prochain smartphone embarquera le nouveau SoC Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, tout juste annoncé et qui profite d'une efficacité énergétique optimisée.

Il profitera ainsi du support de la 5G mais aussi du WiFi 6E et du Bluetooth 5.3. La rumeur veut qu'il embarque jusqu'à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. A l'arrière, un capteur photo principal de 50 megapixels sera présent, avec un ultra grand angle 13 megapixels, tandis qu'on trouvera un module 32 megapixels à l'avant pour les selfies.