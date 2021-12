Motorola RAZR : une nouvelle version du smartphone pliant en approche

La marque Motorola a été plutôt rapide pour se lancer dans les smartphones avec affichage souple pliable et a joué la carte de la différenciation en faisant revivre sa marque mythique RAZR tout en optant pour un format clapet quand les autres tablaient plutôt sur des smartphones / tablettes.

Depuis, l'arrivée du Galaxy Z Flip de Samsung lui a quelque peu volé la vedette mais la firme peut toujours compter sur la renommée de sa gamme pour capter l'attention des consommateurs.

Les caractéristiques de milieu de gamme associées à un tarif élevé n'en ont pas fait un best-seller mais le fabricant a pu prendre position tôt sur ce marché et montrer un aspect attractif des nouveaux affichages souples flexibles et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Un message diffusé par un représentant de Lenovo sur le réseau social Weibo et repéré par Android Authority annonce la préparation d'une nouvelle génération du Motorola RAZR (la troisième)

Les détails restent encore très généraux avec la promesse d'une fiche technique remise au goût du jour et d'une interface retravaillée pour s'adapter aux spécifités de l'affichage souple.

Le lancement du nouveau Motorola RAZR se jouera d'abord en Chine et il reste à voir si une expansion internationale est prévue. Maintenant que le segment est bien ancré, le fabricant risque de rencontrer des difficultés pour obtenir une bonne visibilité, alors que le Galaxy Z Flip 3 lancé au mois d'août et proposé au tarif plus mesuré de 1000 dollars s'affirme déjà comme un joli succès.