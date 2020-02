Motorola RAZR : un torture test prouve la fragilité de sa conception

Les premiers tests qui se déroulent actuellement aux USA autour du prochain Motorola RAZR ne se passent pas vraiment comme prévu. Ainsi, comme pour la première version du Galaxy Fold de Samsung, il est reproché à l'appareil d'avoir un écran ultra fragile.

Pour en avoir le coeur net, Cnet a mis en place un torture test : le nouveau RAZR a été placé sur un robot qui a ouvert et fermé l'appareil en boucle tout en comptant le nombre de cycles. Et il ne faudrait ainsi que 27 000 cycles avant que l'écran du smartphone ne commence à montrer d'évidents signes de faiblesse : à partir de ce stade, la charnière commence à offrir de la résistance, le smartphone à craquer et l'on observe un décalage dans les différentes parties du smartphone.

Avec ce test sur le Foldbot, le Galaxy Fold avait tenu 119 380 cycles. Cnet explique par ailleurs que les 27 000 cycles du RAZR correspondent tout juste à un an d'utilisation au rythme de 80 cycles par jour.

Autre point mis en avant : les tests sont réalisés en laboratoire dans des conditions spécifiques : pas de poussière, smartphone à l'abri des rayures, des chutes, des manipulations plus violentes... Dans les faits, le RAZR pourrait donc montrer des signes de faiblesse bien plus tôt.

Reste à savoir si les modèles envoyés à la presse par Motorola sont des préversions et si la marque a prévu de réviser sa copie avant la commercialisation de l'appareil.