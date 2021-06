iOS 15 / iPadOS 15 : quels seront les appareils compatibles ?

L'événement développeur WWDC 2021 a permis une nouvelle fois de dévoiler l'évolution des plates-formes d'Apple. Pour cette conférence entièrement tournée vers le software (les MacBook Pro 14 et 16 ARM n'ont finalement pas été présentés), la firme californienne a fourni les premiers détails sur iOS 15 et iPadOS 15.

La plate-forme mobile n'annonce pas de grande révolution mais plutôt un effort pour rendre le tout plus pratique et ergonomique, avec encore plus de capacités d'interactions, que ce soit avec ses amis ou pour obtenir des informations à partir d'un simple texte dans une image ou par reconnaissance de formes.

iOS 15 n'oublie pas la sécurité en permettant par exemple de générer une adresse email aléatoire à utiliser dans des formulaires et en fournissant des rapports plus détaillés sur l'activité des applications installées et de leur accès aux données personnelles.

iPadOS 15 renforce de son côté ses capacités multitâche avec un nouveau menu d'accès rapide pour afficher plusieurs applications à l'écran, une prise de notes immédiatement accessible avec le stylet Apple Pencil ou encore la capacité d'en faire un outil de traduction instantanée.

Apple a présenté la liste des appareils compatibles et l'on découvre que si l'iPhone 6 ne fait plus partie des smartphones éligibles, elle démarre désormais à partir des iPhone 6S et 6S Plus (contrairement aux affirmations de certaines rumeurs) et couvre tous les appareils plus récents.

iOS 15 pourra également être téléchargé sur les iPhone SE de 1ère et 2ème génération et sur l'iPod Touch de 7ème génération.

Pour iPadOS 15, la mise à jour couvrira tous iPad Pro 11 et 12,9 (1ère à 5ème génération), les iPad Pro 10,5 et 9,7 mais aussi les iPad de 5ème à 8ème génération, les iPad Mini 4 et 5, les iPad Air 3 et 4 et l'iPad Air 2.