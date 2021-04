Le VPN payant de Mozilla disponible en France

Avec une compatibilité pour Windows 10 (64 bits), macOS, Linux (seulement Ubuntu), Android et iOS, le VPN de Mozilla débarque comme attendu en France. Un lancement qui a également lieu en Allemagne. Auparavant, Mozilla VPN était disponible aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Singapour, Malaisie et en Nouvelle-Zélande.

Il n'y a donc pas de réelle surprise avec cette solution de réseau privé virtuel évoquée depuis de longs mois, si ce n'est une officialisation de la grille tarifaire pour la France. Le prix est de 9,99 € pour un mois. Il descend à 6,99 € par mois pour un abonnement de 6 mois, et à 4,99 € par mois pour un abonnement d'un an.

Pas de période d'essai à proprement parler, mais Mozilla offre une garantie de remboursement de 30 jours.

Jusqu'à cinq appareils peuvent être connectés à un même compte afin de profiter du masquage de l'adresse IP réelle avec son corollaire de localisation (et mesures de géoblocage) et du chiffrement de toute l'activité réseau.

Le service s'appuie sur plus de 750 serveurs dans une trentaine de pays en partenariat avec Mullvad et le protocole VPN open source WireGuard. Mozilla met en avant l'absence de restriction de bande passante et pas de journalisation de l'activité réseau. " Nous collectons uniquement les données les plus vitales pour maintenir le VPN opérationnel et améliorer le produit au fil du temps. "

C'est justement sur son image de marque et sa défense de la protection de la vie privée que Mozilla devra compter afin de séduire avec Mozilla VPN… et un produit payant. Mozilla est depuis longtemps désormais en quête d'une diversification de ses sources de revenus. La bonne formule avec Mozilla VPN ?