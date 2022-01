MSI dévoile sa RTX 3090 Ti SUPRIM X

MSI vient de lever le voile sur sa nouvelle carte graphique la plus haut de gamme au catalogue : la RTX 3090 Ti SUPRIM X, un véritable monstre de puissance.

En attendant qu'Nvidia règle les différents problèmes au niveau de sa puce, MSI communique ainsi sur sa propre carte qui dépasse de loin les spécifications officielles.

MSI annonce ainsi avoir fait évoluer les fréquences : de 1560 MHz de base et 1860 MHz en Boost, on passe ainsi à 1880 MHz en boost et jusqu'à 1900 MHz en mode Extreme. Selon toute logique, le TDP est en hausse : il passe de 450 W à 480 W et MSI recommande ainsi aux utilisateurs de disposer d'une alimentation de 1000 Watts.

La carte embarque par ailleurs 24 Go de RAM avec une bande passante de 21 Gbps sur un bus 384-bit. La consommation est annoncée à 480 W. Du côté des connectiques, on retrouvera un trio de DisplayPort 1.4a ainsi qu'un HDMI 2.1 compatible 4K@120Hz. La carte affiche également sa configuration hors normes sur la balance : 1905 grammes, quasiment 2 Kg pour des dimensions de 336x140x61 mm.

Aucun prix n'a été annoncé pour le moment, mais il pourrait se situer entre les 3500 et 4000 dollars.