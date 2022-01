RTX 3090 Ti : Nvidia fait une pause dans la production de la carte après divers problèmes

C'est lors de sa conférence au CES de Las Vegas il y a quelques jours que Nvidia officialisait l'existence de la RTX 3090 Ti, sa carte la plus haut de gamme destinée aux joueurs.

Une carte qui multiplie les superlatifs tant au niveau des prestations que du prix qui n'a pas été annoncé, mais qui devrait s'articuler au-delà des 4000 euros... Et si Nvidia a confirmé sa carte, la marque est restée assez discrète sur cette dernière et n'a pas annoncé ni prix ni date de lancement...

Et pour cause, la marque vient de contacter ses partenaires afin de mettre en pause la production de la carte... Une situation qui est généralement mauvais signe.

Si Anthony Garreffa n'a pas expliqué les motivations de cette pause dans la production, selon VideoCardz qui évoque des sources internes, Nvidia aurait rencontré divers problèmes de production localisés à la fois dans le hardware et le bios, sans plus de précisions.

On sait ainsi que la carte dispose de 24 Go de GDDR6X à 21 Gbit/s et qu'elle propose une puissance de 40 TFLOPS FP32, 78 TFLOPS RT et 320 TFLOPS Tensor. Une puissance intéressante, mais qui ne devrait pas justifier l'écart de prix avec une RTX 3080 Ti, tout comme la RTX 3090 n'avait pas réussi à convaincre sur ce terrain non plus.