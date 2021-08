MSI GP76 : un prix CANON pour un puissant PC portable gamer (RTX 3070, 1To SSD..) avec notre sélection du jour

Aujourd’hui, le PC portable gamer MSI GP76 profite d’une très belle réduction de plus de 700 € chez Darty.

Sa dalle est de 17,3" en Full HD avec une définition de 1920 x 1080 px et un taux de rafraichissement de 240 Hz pour ne manquer aucun détail dans les moments les plus intenses. Côté connectivité, il est compatible WiFi et Bluetooth 5.2, et est équipé d’un port Ethernet, d’un port HDMI, d’un DisplayPort et de trois ports USB 3.

Le PC est propulsé par le processeur Intel Core i7 accompagné de 16 Go de RAM et de 1 To d’espace de stockage en SSD. Pour parfaire son expérience de jeux, il possède une carte Nvidia GeForce RTX 3070 avec 8 Go de mémoire dédiée, idéal pour jouer dans les meilleures conditions.

Et pour finir, sa batterie de 4160 mAh permet une autonomie de 6 heures, elle est accompagnée d’un chargeur 65 W.

Le PC portable MSI GP76 est au prix réduit de 1950 € au lieu de 2700 € chez Darty avec la livraison gratuite.



