Le PC Huawei MateBook X, l'enceinte Ultimate Ears WonderBoom2 et le congélateur HAIER H2F en SUPER promo

Commençons avec le PC portable Huawei MateBook X. Avec son design très fin (13,6 mm d’épaisseur), il affiche un poids de moins d’un kilo. Il arbore un écran LCD tactile de 13" avec une définition de 3000 x 2000 pixels.

Le Huawei MateBook X est propulsé par le processeur Intel Core i5 cadencé à 2,4 GHz et accompagné par 16 Go de RAM et un disque dur de 512 Go en SSD. Côté connectivité, on observe une prise mini-jack et deux ports USB de type C. On pourra se connecter au réseau par l’intermédiaire du Wi-Fi.

Pour finir, le PC est équipé d'une batterie de 42 Wh, ce qu'il lui permet de tenir pendant 7 heures d'utilisation.





L’ultrabook Huawei MateBook X est disponible au tarif de 900 € au lieu de 1500 € sur le site de la Fnac avec la livraison gratuite.





Passons ensuite à l'enceinte Ultimate Ears WonderBoom2 actuellement en promo chez Amazon.

Son design de forme ovale mesure 104 x 95,3 mm. On aperçoit deux énormes boutons + et - pour régler le son. Ce dernier est diffusé sur 360° avec une puissance maximale de 87 dB. Elle arbore aussi un bouton qui active le mode plein air afin de booster encore plus le son.

De plus, elle peut vous accompagner dans la piscine avec sa norme IP67. Elle est aussi résistante à la poussière. L'enceinte est compatible Bluetooth et grâce à sa batterie, vous pouvez profiter de 13 heures d'écoute non-stop.

L'enceinte Ultimate Ears WonderBoom2 est actuellement au prix de 70 € au lieu de 100 € sur le site d'Amazon avec la livraison gratuite.



Finissons avec le congélateur HAIER H2F qui est à petit prix chez Cdiscount.

D'une largeur de 60 cm pour 167 cm de haut, le congélateur armoire gris métallisé affiche un écran LCD tactile affichant la température, mais aussi la possibilité de choisir entre plusieurs fonctions comme le mode éco ou le SuperFreeze.

Il présente une capacité utile de 226 l et est composé de 6 tiroirs. Ses portes sont réversibles. Le congélateur est plutôt silencieux avec une émission de 40 dB. En cas de coupure d'électricité, il est capable de tenir 7 heures.

Vous trouvez sur le site de Cdiscount, le congélateur HAIER H2F au prix de 360 € au lieu de 580 € avec le code 10EUROS.

