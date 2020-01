MSI va lancer un PC portable a écran Mini-LED

MSI vient de prendre un train d'avance sur la concurrence et annonce le tout premier ordinateur portable doté d'un écran mini-LED.

MSI est finalement le premier à annoncer la sortie prochaine d'un PC portable doté d'un écran de type Mini-LED. La marque signe là une avance qui s'annonce courte puisqu'il y a fort à parier que beaucoup d'autres fabricants présenteront des dispositifs similaires au salon du CES de Las Vegas à partir de la semaine prochaine.

Les écrans Mini-LED sont annoncés comme une petite révolution, ils consistent à utiliser un réseau de LED de très petite taille pour le rétroéclairage d'une dalle LCD. La précision de l'éclairage est bien plus élevée qu'avec des bandeaux traditionnels.

MSI annonce ainsi que seon Creator 17 affichera pas moins de 240 zones avec local dimming pour optimiser les contrastes et la luminosité en temps réel. La luminosité maximale est annoncée à 1000 nits, soit deux fois plus qu'un écran LCD traditionnel.

Ces écrans sont également moins énergivores et sont aussi beaucoup plus fins que les dalles traditionnelles tout en étant plus abordables que l'OLED. Reste à savoir à quel prix sera proposé ce PC portable dont le reste de la fiche technique est inconnu.