Les PC portables Gamer MSI à un prix IMBATTABLE, et notre sélection des top promos du jour !

Les soldes et les bons plans continuent de tomber sur la toile. Aujourd’hui, nous avons trouvé pour vous des disques SSD, des PC portables gaming, des montres connectées, etc. Mais surtout près de 500 euro de réduction sur l'ordinateur portable gaming MSI GF75 avec GeForce RTX 3060 !

Dans notre sélection, nous trouverons des disques SSD à petit prix, un casque Xbox One, des AirPods et pleins d’autres bons plans ! Mais surtout le PC portable Gamer MSI GF75 !

Le MSI GF75 est un PC portable gaming avec un bel écran de 17,3", il affiche une résolution de 1 920 x 1 080 en Ful HD avec une fréquence de 144 Hz, idéal pour le jeu !

Il est propulsé par un processeur Intel Core i7 10750H à 2,6 GHz avec 16 Go de RAM et un disque SSD de 512 Go. De plus, le MSI GF75 est équipé d’une carte graphique GeForce RTX 3060. Pour finir, il présente une autonomie de 7 heures grâce à sa batterie de 51 Wh.

Le PC portable Gamer MSI GF75 est au prix imbattable de 1232 € au lieu de 1700 € chez Cdiscount avec la livraison gratuite (vendu et expédié par Cdiscount, produit Cdiscount à volonté).

Deux autres modèles de PC portables gaming chez MSI sont aussi affichés avec de jolis prix :

MSI GF63 à 732 € au lieu de 899 € chez Cdiscount (15,6", i5, 8Go RAM, 512 Go SSD, GTX 1650)

MSI GP65 à 1599 € au lieu de 2299 € chez Cdiscount (15,6", i7, 16 Go de RAM, 512 Go SSD, RTX 2060)



Et vous trouverez également de nombreuses autres promotions chez les autres e-commerçants avec notre sélection du jour :

N’hésitez pas à aller voir nos précédents bons plans avec AliExpress qui casse les prix sur 7 produits et le Dongle HDMI Xiaomi Mi TV à 21 € seulement.