Le dongle HDMI Xiaomi Mi TV Stick à seulement 21,50 € mais aussi les TOP promotions du jour

Lancé officiellement l'année dernière au prix de 39,90 € en France, vous pourrez trouver aujourd'hui sur la boutique officielle de Xiaomi sur AliExpress le Xiaomi Mi TV Stick à seulement 21,50 € avec le code SDFRC10 et une livraison gratuite.

Pour rappel ce dongle ne pesant que 28,5g est un concurrent du Fire Stick TV d'Amazon ou encore du Chromecast de Google. La clé HDMI de Xiaomi permet de profiter des contenus vidéo en streaming et VOD directement sur son téléviseur, connecté ou non.

Ce dernier gère le 1080p (1920x1080 @60fps), intègre un processeur quadcore ARM Cortex-A53 et un GPU ARM Mali-450, avec 1 Go de RAM et 8 Go de stockage.

Compatible WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz / 5GHz) et et Bluetooth 4.2, il utilise une connectique micro-USB pour sa charge et possède un port HDMI. Il dispose d'une interface Android TV 9. Google Assistant est présent sur la télécommande pour un pilotage de l'interface par requêtes vocales. Enfin, il gère directement les portails Netflix et Amazon Prime Video.

