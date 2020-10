La mystérieuse RTX 3060 Ti déjà en précommande en Chine

C'est désormais assuré : la RTX 3060 Ti arrivera bel et bien sur le marché avant la RTX 3060 standard. On en sait encore peu sur la carte, si ce n'est qu'elle exploitera le GPU GA104 (qui équipe la RTX 3070) mais en version allégée avec 4864 coeurs CUDA et 8 Go de GDDR6 à 14 Gbps, on comptera sur 152 coeurs Tensor et 38 coeurs RT.

Depuis hier, la carte s'affiche clairement chez certains revendeurs chinois qui en font la promotion et on découvre ainsi son prix situé entre 2049 et 2999 yuans selon la version, soit entre 300 et 450 dollars.

Les détails des offres confirment la configuration évoquée plus haut avec une livraison annoncée après novembre. La carte pourrait ainsi se rendre disponible entre la fin novembre et début décembre. Son prix pourrait également légèrement changer puisqu'il s'agit là de tarifs annoncés pour les précommandes qui pourraient être ajustés au moment de la constitution des stocks.

Ne reste plus qu'à Nvidia d'officialiser la carte graphique qui pourrait séduire un grand nombre de joueurs si ses performances sont bien au rendez-vous.