Nvidia GeForce RTX 3060 Ti : la carte graphique attendue après la RTX 3070

Après les RTX 3080 et RTX 3090 au lancement compliqué par les pénuries, Nvidia lancera la troisième carte graphique RTX 30 en octobre avec la RTX 3070. On sait déjà que d'autres modèles et variantes suivront bientôt et le site Videocardz fournit de nouveaux détails sur une future RTX 3060 Ti qui arrivera un peu plus tard.

C'est en effet la version Ti de la RTX 3060 et non la RTX 3060 elle-même qui arrivera en premier. La RTX 3060 non Ti exploitera un nouveau GPU GA106 et ne serait pas encore compètement finalisée.

RTX 3070 pour mi-octobre, RTX 3060 Ti pour fin octobre ?

De son côté, la RTX 3060 Ti utilisera un GPU GA104 comme la RTX 3070, dans une déclinaison allégée GA104-200 avec 4864 coeurs CUDA et 8 Go de mémoire GDDR6 à 14 Gbps.

Son bus de 256-bit devrait lui permettre d'atteindre une bande passante de 448 Go/s. Ce modèle nécessitera aussi moins de puissance et Videocardz suggère qu'elle ne demandera "que" 180W.

La date de lancement de la RTX 3060 Ti n'est pas complètement connue mais les indices pointent vers fin octobre, soit quelques semaines après la commercialisation de la RTX 3070.

Cette période sera aussi marquée par le lancement des cartes graphiques Radeon RX 6000 Big Navi du concurrent AMD et Nvidia aurait déjà en réserve de quoi riposter avec des RTX 3080 et RTX 3070 à la mémoire doublée (20 Go en GDDR6X et 16 Go en GDDR6 respectivement).