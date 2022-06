La Nasa sélectionne les fabricants des combinaisons spatiales pour la Lune

L'Agence spatiale américaine délègue à Axiom Space et Collins Aerospace le développement des combinaisons spatiales de nouvelle génération que porteront ses astronautes afin d'explorer la surface de la Lune, mais également pour leur travail dans l'espace à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS).

Les deux entreprises ont été retenues dans le cadre d'un contrat Exploration Extravehicular Activity Services (xEVAS) d'une valeur totale et maximale de 3,5 milliards de dollars pour des missions jusqu'en 2034. Rappelons que la Nasa avait d'abord prévu de développer elle-même les nouvelles combinaisons spatiales, mais du retard a été pris.

" Chaque partenaire a investi une somme importante de son propre argent dans le développement. Les partenaires seront propriétaires des combinaisons spatiales et sont encouragés à explorer d'autres applications commerciales pour les données et technologies qu'ils co-développent avec la Nasa. "

Vue d'artiste ; source : Nasa

Un contrat public-privé qui reste ouvert

Avant de décrocher le gros lot, Axiom Space et Collins Aerospace auront l'opportunité de faire la démonstration de leurs nouvelles combinaisons d'ici 2025. Il n'est pas clair s'il y aura des combinaisons distinctes pour la Lune et pour les sorties extravéhiculaires de l'ISS.

Par ailleurs, la Nasa souligne qu'une option du contrat lui permet d'ajouter des fournisseurs supplémentaires qui n'ont pas été sélectionnés lors de l'attribution initiale, et en fonction de l'évolution du marché des services spatiaux commerciaux.

" La combinaison spatiale de nouvelle génération est plus légère, plus modulaire, mieux adaptée et facilement adaptable, quel que soit le voyage dans l'espace ", écrit Collins Aerospace.