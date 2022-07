NASA : un hummer électrique pour parcourir la Lune ?

Il y a quelques jours, la NASA a annoncé espérer pouvoir effectuer le lancement de la première mission Artemis 1 le 29 aout prochain. Il est prévu que le lanceur SLS décolle du pas de tir de Cap canaveral en Floride pour envoyer une sonde Orion faire le tour de la Lune avant de revenir sur Terre.

Il sera question d'une mission qui vise à éprouver les procédures et manoeuvres visant à envoyer des humains faire le tour de la Lune en 2024, puis d'aller s'y poser en 2025. L'idée sera alors de multiplier les missions pour établir une base internationale durable sur la Lune qui permettrait de servir de point de départ à d'autres missions vers l'espace distant. En ligne de mire : Mars, puis certains satellites d'autres planètes éloignées.

Ces missions lunaires intéressent particulièrement les industries et la NASA a lancé plusieurs appels à projet pour concevoir les véhicules lunaires. Le constructeur automobile GM et la société Lockheed Martin (aéronautique, armement et aérospatiale) se sont ainsi rapprochés pour proposer un rover développé en commun.

Afin d'accélérer le développement et de minimiser les couts, la base choisie est déjà connue puisqu'il s'agit du fameux Hummer EV, la version 100% électrique du Hummer autrefois utilisé par l'armée US.

Le véhicule a été sélectionné pour sa capacité de franchissement hors normes et son fonctionnement électrique. Le véhicule devrait reprendre le chassis, la batterie, ainsi que le module de conduite autonome du véhicule de série que l'on connait déjà sur Terre.

Des ajustements seront réalisés pour protéger les batteries et l'électronique de la plateforme qui sera soumise à des écarts de températures de plus de 260 degrés. Le véhicule présenté ne proposera que deux places, mais devrait malgré tout offrir la possibilité de transporter des charges importantes. Pour se faciliter le travail, les ingénieurs se sont également inspirés du premier rover lunaire de 1971 ayant réussi les missions Apollo avec succès.

Reste à savoir si la NASA sélectionnera le projet ou si elle se tournera vers d'autres propositions : d'autres options sont en développement, dont un chez Nissan.